ستولتنبرغ: الحلفاء يدعمون موقف واشنطن من ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن “اجماع الحلفاء” على تأييد الموقف الأمريكي فيما يخص التوتر الحاصل في منطقة الخليج.

وجاء تصريح يانس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في ختام اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في هذا الملف.

وأشار ستولتنبرغ إلى شعور “كافة الدول الأعضاء في الحلف بالقلق الشديد من التصرفات الإيرانية التي تعرقل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز”.

وذكر أن مصادر القلق الأطلسي تتمحور أيضاً حول أنشطة ايران في دعم الإرهاب والتدخل في دول المنطقة بالإضافة إلى برنامجها الصاروخي، ونيتها رفع مستوى انتاجها من اليورانيوم المخصب.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات بين دول الحلف والدول الشريكة في الخليج لمعاينة التصرفات الإيرانية وتطويع السياسات المتبعة.

ومضى ستولتنبرغ قائلاً: “نحن نرحب بقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تسعى إلى حرب مع ايران، وأنها مستعدة للحوار معها بدون شروط مسبقة”.

وشدد على أن كافة دول الحلف تشاطر الولايات المتحدة رأيها.

وكان القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكية مارك إسبر، قد قام بمشاورات مكثفة مع دول الحلف لدعوتهم لتبني موقف بلاده من ايران.

وكان وزراء دفاع شمال الأطلسي قد ناقشوا على مدى يومين التهديدات الروسية ومسألة تواجدهم في أفغانستان، وتقاسم الأعباء المالية.