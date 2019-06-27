السودان: قوى إعلان الحرية والتغيير تتسلم مسودة مقترح من الوساطة الإفريقية-الإثيوبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الخرطوم- أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها “إستلمت اليوم (الخميس) مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكرى على أساس إعلان المبادئ”.

ونوهت في تصريح صحفي بأنها “سبق وأن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الموافقة على إعلان المبادئ مع إبداء بعض الملاحظات، ونتدارس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه”.

وكانت الادارة الامريكية قد شجعت، على لسان مبعوثها الخاص إلى السودان، دونالد بوث، على “مواصلة الجهود لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية عبر مساعي الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين”.

ونقلت السفارة الامريكية عن المبعوث الخاص، أنه جدد في إجتماعاته العديدة خلال زيارته للبلاد من 22 إلى 26 حزيران/يونيو الجاري، “دعم الولايات المتحدة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظي بدعم واسع من الشعب السوداني. وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شعب السودان جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين لتحقيق هذه الغاية“.

كما حث المبعوث الخاص المجلس العسكري على “وقف الهجمات على المدنيين، والسماح بالتجمع السلمي والاحتجاج ودعم تحقيق مستقل في الهجوم المروع الذي وقع في 3 حزيران/يونيو على الاعتصام السلمي. كما دعا إلى اعادة خدمة الإنترنت ونصح بعدم تشكيل حكومة أو تنظيم انتخابات من جانب واحد”.