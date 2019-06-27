مسؤول أمريكي: لانبحث عن الحرب مع ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكية مارك إسبر، أنه بلاده تريد أن ترى إيران تعود إلى طاولة المفاوضات.

وكان المسؤول الأمريكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف اليوم في بروكسل، حيث شدد على أن واشنطن لا تسعى للحرب مع ايران.

ومضى إسبر قائلاً: “على الأوروبيين أن يدعموا توجهنا الدبلوماسي”.

ولكنه حذر من مغبة سوء فهم ما سماه ضبط النفس الذي تمارسه الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأمر لا يعبر عن ضعف، “سنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عن مصالحنا ومصالح شركاءنا في المنطقة”، حسب كلامه.

ويرى المسؤول الأمريكي بأن خفض التوتر يمر عبر قيام ايران بتأمين حرية الملاحة البحرية في الخليج، محملاً طهران كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل خلال الفترة الأخيرة.

وعبر وزير الدفاع المكلف عن “سعادته” للطلبات التي تلقاها من الحلفاء بالحصول على معلومات إضافية، مشيراً إلى أنه سيعود لبروكسل الشهر القادم لتقديم المزيد من التفاصيل حول تطورات الوضع.

وتعبر الولايات المتحدة، على لسان إسبر عن قلقها من أن يتحول الضغط في الخليج إلى صراع عسكري، بسبب ما اعتبره تصرفات ايران السيئة.

ولم يفت القائم بأعمال وزارة الدفاع، الذي يقوم بأول رحلة خارج البلاد منذ توليه مهام منصبه، اتهام ايران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط منذ 40 عاماً.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، قد أكد أن الحلفاء يشاطرون واشنطن قلقها ويرحبون برسالتها الداعية ايران للحوار بدون شروط مسبقة.