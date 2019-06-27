رئيس البرلمان العربي يُدين بـ”أشد العبارات” التفجيرين الإرهابيين بتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي عن إدانته “بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو ، في العاصمة التونسية”، ما أسفر عن “سقوط شهيدٍ وعددٍ من المصابين من قوات الأمن التونسية والمدنين الأبرياء”.

وأكد، في تصريح صحفي على أن “البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنه يقف ويتضامن مع الجمهورية التونسية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض”. وأبدى رئيس البرلمان “مساندة تونس في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معبراً عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لمواجهة الإرهاب، وثقته بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة وأمن وسلامة تونس.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى “التكاتف واتخاذ إجراءات عملية فاعلة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبما يُساهم في وضع حد للجهات الداعمة لها، ومحاصرة عناصرها الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلها، وتقويض قدرتها على تنفيذ مخططاتها الخبيثة لضرب استقرار الدول وأمن مجتمعاتها”.