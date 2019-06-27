تقرير: مقتل ” 14 ألف سوري” بسجون النظام خلال عام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث مرصد حقوقي سوري عن “مقتل أكثر من 14 ألف سوري تحت التعذيب خلال 12 شهرا الأخيرة، بينهم 177 طفلاً”، كما أكد أن جميع أطراف النزاع في سورية قد “مارست التعذيب بشكل أو بآخر”. ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى “حماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة”.

وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المحسوبة على المعارضة، في تقرير لها لمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، على أن “عمليات التعذيب الوحشي المنهجية والواسعة في مراكز احتجاز النظام السوري تشكل جريمة إبادة”، على حد وصفها.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة “على الرغم من جميع البيانات التي تؤكد عمليات التعذيب الوحشي التي يمارسها النظام السوري، والتي بلغت حد الإبادة، لم يتدخل أحد لحماية المدنيين وإنقاذ سمعة القانون الدولي، وتُشكل الحالة السورية فشلاً صارخاً لاستجابة مجلس الأمن في حلِّ النزاعات، ويبقى الحل الوحيد عبر تدخل دولي خارج مجلس الأمن لإنقاذ أرواح قرابة 128 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال والتعذيب”.

وأشار التقرير إلى معاناة المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري وفي مقدمتها مقرات الأفرع الأمنية الأربعة والسجون العسكرية، وأوضح أنَّ المعتقلين لدى النظام السوري يتعرضون “لنوعين من الأعمال البربرية وهي أولاً أساليب تعذيب عديدة تُهدد جوهر البشرية والإنسانية والحضارة ولا يمارسها سوى أشخاص ساديون، وثانياً الحرمان من تقديم أي نوع من الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى أو المصابين”.

وطبقاً للتقرير، فقد قتل تنظيم داعش ما لا يقل عن 32 شخصاً، بينهم طفل واحد و14 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له مشيراً إلى تدرَّج أساليب التعذيب، التي طبقها التنظيم على المعتقلين والمختفين لديه تبعاً للتُّهم الموجَّهة إليهم وبحسب مركز الاحتجاز، وبحسب التقرير فقد تعرَّض المعتقلون والمختطفون لدى هيئة تحرير الشام للضرب المبرح والجلد، ومورست عليهم أساليب تعذيب كالصعق والجلد، وقلع الأظافر، والتجويع والحرمان من النوم وتسبَّبت هذه الأساليب في مقتل 24 شخصاً بينهم طفل واحد.

ورصد التقرير “ارتفاعاً ملحوظاً” في معدلات استخدام قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية التعذيب في عام 2019 حملت بعض هذه العمليات “صبغة عرقية”، ولجأت هذه القوات في مراكز احتجازها إلى استخدام “الضرب المؤذي والمسبب لكسور في العظام بشكل رئيس وواسع في أثناء التحقيق مع المعتقلين والمختطفين لديها”، وطبقاً للتقرير فقد “قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدتان اثنتان بسبب التعذيب”.

كذلك سجَّل االتقرير “إرتفاعاً في حصيلة ضحايا التعذيب لدى فصائل في المعارضة المسلحة”، مشيراً إلى “مقتل 43 شخصاً في مراكز الاحتجاز” التابعة لها.

وأوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، وحثَّ المجتمع الدولي على حماية المعتقلين الذين أصبحوا بمثابة “رهينة في يد النظام السوري يقتل منهم من يشاء تحت التعذيب”، وتشكيل “تحالف حضاري” للتدخل السياسي والعسكري لحماية المدنيين وإنقاذ “عشرات آلاف المعتقلين من الموت تحت التعذيب”.