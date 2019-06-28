القبض على إيطالي من أصول مغربية ينتمي لـ”مقاتلي داعش”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية إلقاء القبض على “مواطن إيطالي من أصول مغربية” في سورية، ينتمي إلى “المقاتلين الاجانب” في صفوف تنظيم داعش الارهابي، وذلك إطار تحقيقات من طرف مكتب المدعي العام في مدينة بريشيا (شمال) بدأت في عام 2015.

ووفق السلطات الايطالية، فإن “سمير بوجانة” (25 عاماً) حارب أولاً مع جماعة مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة والتحق لاحقاً بتنظيم داعش ، وكانت صدرت بحقه أمر قبض تحفظي لإنتمائه لجماعات مسلحة ذات أغراض إرهابية.

وقد إنتقل الشاب الايطالي-المغربي، حسب المصادر الامنية الايطالية، إلى مسارح القتال في سورية عام 2013 منطلقا من ألمانيا، حيث “تطرّف هناك من خلال الاتصال بدوائر أصولية إسلامية”. وكانت السلطات الألمانية قد أخطرت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا بأنشطة “بوجانة” بعد إجرائها تحقيقات بحق زوجته، من أصول تركية، انتقلت هي الاخرى إلى سورية.