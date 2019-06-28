الحكومة الايطالية تدعم ترشيح دراغي رئيساً للمفوضية الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في الحكومة الايطالية، ماتيو سالفيني، عن دعمه لترشيح محافظ المصرف المركزي ماريو دراغي رئيساً للمفوضية الاوروبية.

وقال سالفيني، لإحدى قنوات التلفزة العامة في إيطاليا صباح الجمعة “إيطالي على رأس الجهاز التنفيذي الاوروبي؟ بالطبع سيكون مصدر فخر، لكن من الضروري إقناع الفرنسيين والألمان”.

ووفق مصادر إعلامية إيطالية، فإن إسم دراغي، الذي تنتهي ولايته في المصرف المركزي الاوروبي نهاية شهر تشرين الاول/أكتوبر القادم، قد برز إلى السطح بعد رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توليها رئاسة المفوضية على الرغم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لها.

وذكرت صحيفة (لاستامبا) أن فوز دراغي بمنصب رئاسة المفوضية، خلفا لرئيس وزراء لوكسمبورغ الاسبق جان كلود يونكر، سيعوض إيطاليا، واحدة من الدول الثلاث الكبرى المؤسسة للاتحاد الاوروبي، فقدانها لمنصبي رئاسة البرلمان الاوروبي والمصرف المركزي في الدورة التشريعية الجديدة.

ولم ينجح زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمتهم الاخيرة في التوصل إلى توافق حول تسمية رئيس المفوضية الجديد، حيث سيعودون مجدداً للإجتماع في 30 الشهر الجاري. ويحتاج أي مرشح لرئاسة المفوضية للحصول على موافقة 21 دولة من أصل 28 وعلى أغلبية أصوات البرلمان.