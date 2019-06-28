توتر أوروبي-روسي على هامش قمة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، بحدة على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها أن الليبرالية الأوروبية أمر عفا عليه الزمن.

وكان صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية قد نشرت اليوم مقابلة مع بوتين، انتقد فيها سياسة استقبال المهاجرين المتبعة من قبل ألمانيا، مشيراً إلى أن القيم الأخلاقية الليبرالية التي ينادي بها الأوروبيون لم تعد صالحة ولا تصب في مصلحة الشعوب.

ويشارك كل من الرئيس بوتين ورئيس الاتحاد توسك في قمة الدول العشرين التي تقام حالياً في أوساكا في اليانان، والتي تنعقد في أجواء عالمية شديدة التوتر.

ولم يتأخر رد توسك على كلام بوتين، حيث قال: “أنا على خلاف تام مع الرئيس بوتين بشأن رؤيته لليبرالية، فمن يقول أن الليبرالية قد عفا عليها الزمن، ينكر في الوقت نفسه حقوق الانسان والحريات وسيادة القانون”.

وشدد على أن أوروبا تدافع بحزم عن القيم الديمقراطية، فـ”الاستبداد وعبادة الفرد وحكم النخبة كلها أمور عفا عليها الزمن حتى ولو بدت أحياناً فعالة”، حسب كلامه.

ويأتي هذا التجاذب الحاد ليعطي صورة عن قمة أوساكا، حيث تختلف مواقف المشاركين فيها إلى حد التناقض حول التجارة والسياسة الخارجية والتغير المناخي.

وتمر العلاقات الأوروبية – الروسية بمرحلة متوترة مستمرة منذ عدة سنوات خاصة على خلفية الملف الأوكراني