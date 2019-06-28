إيطاليا: فتح تحقيق قضائي ضد قبطان سي ووتش3

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- فتحت النيابة العامة في مدينة أغريجنتو، بإقليم صقلية الايطالي، تحقيقاً قضائياً بحق قبطان (سي ووتش3)، لعدم إنصياعها لأوامر السلطات في روما بدخولها إلى المياه الايطالية بدون إذن.

قبطان (سي ووتش) هي فتاة ألمانية تدعى كارولا راكيت (31 عاما)، تقود السفينة التي تتبع لمنظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية الناشطة في أعمال الانقاذ. وتحمل السفينة، التي ترفع العلم الهولندي، 40 مهاجراً تمّ إنقاذهم قبالة المياه الليبية قبل أسبوعين ولا يزالوا عالقين بمياه المتوسط أمام شاطئ ميناء لامبيدوزا.

وتتضمن التهم الموجهة لقبطان السفينة المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية وعدم إطاعة أوامر سفينة عسكرية إيطالية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لاستقبال المهاجرين العالقين. وكانت السلطات الايطالية قد سمحت بإنزال شخص مريض وقاصر من السفينة.