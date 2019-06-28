إيطاليا: استمرار رسوّ قوارب هجرة صغيرة في لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لامبيدوزا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن قارباً خشبياً صغيراً آخر قد رسا في ميناء جزيرة لامبيدوزا، يحمل على متنه 13 تونسياً، وصل قبل الساعة السابعة صباحًا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين لوحظوا عند مدخل الميناء من قبل قارب دورية لقوات الشرطة المالية، الذي اقترب منهم ورافقهم إلى البر.

كذلك الحال بالنسبة لجزيرة ماريتّيمو، أصغر جزر أرخبيل إيغادي (غرب صغلية)، التي “شهدت الليلة الماضية رسواً جديداً، حيث تم نجدة 13 مهاجرا من قبل قارب للشرطة المالية، يقوم بدوريات في المنطقة”. وقد “اصطُحب الأشخاص الـ13 إلى ساحل الجزيرة”، وفق المصادر الأمنية.

كما ذكرت المصادر “رسواً صغيراً آخر فجر أمس على سواحل لامبيدوزا”، حيث “وصل عشرة مهاجرين يحملون الجنسية التونسية، في الوقت والمكان ذاته الذي تقف فيه سفينة (سي ووتش٣)، على بعد ميل بحري عن الجزيرة”. وقد “وصل التونسيون الى الميناء مباشرة، على متن القارب الذي يحمل امرأة وطفل أيضاً”.

وتعليقًا على وصول المهاجرين العشرة المذكورين، وفي إشارة الى أزمة سفينة (سي ووتش٣)، قال عمدة لامبيدوزا سالفاتوري مارتيللو “بجدل”، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ألم يتم إغلاق الميناء بوجه التونسيين العشرة الذي رسوّا هذا الصباح؟ ألم تكن هناك كاميرات، ولم يكن هناك من ينتظر وصول هؤلاء المهاجرين؟”.