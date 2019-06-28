كونتي يدعو لتوسيع التعاون ضمن مجموعة الـ20 إزاء ظاهرة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أوساكا- رأى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن “التعاون الدولي هو المفتاح لمواجهة التحديات العالمية مثل ظاهرة الهجرة”.

وقال كونتي، في مقابلة مع صحيفة يوميوري شيمبون (Yomiuri Shimbun) اليابانية تزامنا مع إنطلاق قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في مدينة أوساكا، “بالتحديد، الارتقاء بمستوى التعاون في نطاق مجموعة العشرين يمكن أن يكون مفيدا في هذا الصدد. ولهذا السبب اتفقنا على مواصلة النقاش مع شركائنا في مجموعة العشرين لدعم مقاربة عالمية لظاهرة هيكلية وعابرة للأوطان”.

وعلى المستوى الأوروبي، أشار كونتي إلى أن “إيطاليا شجعت على إدارة فعالة لملف الهجرة من خلال نهج متعدد المستويات يركز، قبل كل شيء، على التحركات الأولية للمهاجرين”. وقال “أنا على قناعة أيضا بأهمية الاستثمار السياسي والمالي واسع النطاق في مجال التعاون مع بلدان المنشأ والعبور لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة”.