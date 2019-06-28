البابا: عودة الوحدة بين الكاثوليك والأرثوذكس تمر عبر احترام الهوية والتعايش المتناغم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس “إنَّ إعادة تحقيق الوحدة الكاملة بين الكاثوليك والأرثوذكس تمر عبر الاحترام للهوية الخاصة والتعايش المتناغم”.

وفي كلمته لدى استقباله وفد بطريركية القسطنطينية المسكونية بالقصر الرسولي الجمعة، أضاف البابا أن “حضوركم يُظهر الروابط الثابتة القائمة بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية، والالتزام المشترك بالسير نحو ملء الشركة التي نتوق إليها”.

وفي اللقاء الذي تم في إطار الزيارة السنوية المعتادة احتفالا بعيد القديسين بطرس وبولس المصادف 29 حزيران/يونيو، ذكر البابا أن هذا “العيد يدعونا لنجدّد المحبّة التي تولِّد الوحدة، ويذكّرنا في الوقت عينه بشجاعة الإعلان الرسوليّة. هذا يعني أيضًا الالتزام بالإجابة على تحديات زمننا الجديدة”.

وتابع البابا وفقا لما ذكرته إذاعة الفاتيكان، “يطيب لي أن أذكّر بالتزام البطريرك المسكوني في سبيل الحفاظ على الخليقة والذي شكّل مصدر إلهام بالنسبة لي؛ كذلك يشكّل علامة جميلة التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والبطريركية المسكونيّة حول مسائل آنية أخرى كالكفاح ضدّ أشكال العبوديّة المعاصرة، استقبال وإدماج المهاجرين والنازحين واللاجئين وتعزيز السلام على مختلف المستويات”.

وذكّر البابا بأنه “خلال زياراتي الراعوية إلى بلغاريا ورومانيا الشهر الماضي، فرحتُ بلقاء البطريركين نيوفيت ودانيل وأساقفتهم وأُعجبت بأيمان وحكمة هؤلاء الرعاة”. وأردف “أريد أن أخبركم شيئًا لقد غادرت هذه البلدان مع رغبة متزايدة في الشركة. أنا أكثر اقتناعًا بأن إعادة تحقيق الوحدة الكاملة بين الكاثوليك والأرثوذكس تمر عبر الاحترام للهوية الخاصة والتعايش المتناغم في الاختلافات الشرعيّة”.

وأشار الحبر الأعظم الى أنه “لهذا السبب يبدو لي ثمينًا أن نتشارك جذورنا خلال لقاءاتنا ونعيد اكتشاف الخير الذي زرعه الرب ونماه في الآخر ونجعل منه عطية متبادلة ونتعلّم من بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض لكي لا نخاف من الحوار والتعاون الملموس”. هكذا، “وفي تلك الشفافية الصادقة التي يحبها الرب، سنلتقي مجدداً وسنعرف كيف نقدر بشكل أكبر هويتنا، وسننمو في المعرفة والمحبّة المتبادلة. سنختبر بالفعل، وأبعد من الاختلافات، أنّ لدينا أمورًا كثيرة توحدنا وتدفعنا على المضي معًا قدماً”.

وخلص بيرغوليو الى القول “أيها الإخوة الأعزاء، أشكركم على زيارتكم وقربكم الذي أردتم أن تظهروه لي. أرجوكم أن تنقلوا تحياتي الأخوية والقلبية لقداسة البطريرك برتلماوس الأول ولجميع أعضاء السينودس المقدّس؛ وأسألكم من فضلكم أن تحفظوا لي مكانًا في صلواتكم”.