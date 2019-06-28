عريقات: المسؤولين الأمريكيين يستخفون بالعرب وقضاياهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن المسؤولين في الادارة الأمريكية يستخفون بالعرب وقضاياهم.

وقال عريقات في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “تصريحات المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات امام المؤتمر السنوي لصحيفة (اسرائيل اليوم)، والتي قال فيها “يجب استبدال اصطلاح المستوطنات بمدن او احياء سكنية تمهيداً للتعايش، وان اسرائيل لم تقم باي امر يستحق الانتقاد واوقفنا استخدام اصطلاح محتلة لان ذلك ليس العائق”، تدل على “مدى استخفاف هذا الفريق الاستيطاني (كوشنر، غرينبلات، فريدمان) بالعرب وقضاياهم العادلة”.

وكان عريقات يشير بذلك الى كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والسفير الأمريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان إضافة الى مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات.

وأضاف عريقات “إنه يعتبر تحريض على كل من حضر ورشة المنامة خاصة وان جاريد كوشنر قال في كلمته امام المجتمعين في المنامه إن “مبادرة السلام لا يمكن ان تكون اساس للسلام ولن نستخدم عبارة مبدأ الدولتين لان ذلك غير واقعي”، وكذلك كلمة وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين الذي قال في كلمته امام المجتمعين في المنامة “انه يرى في الغرفة كثيراً من الاموال”.

ودعا عريقات “جميع الاطراف التي حضرت ورشة المنامة ان تصدر موقفاً مشتركاً تؤكد فيه التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الاممي 194، والافراج عن الاسرى”.