هنية يبحث مع موفد الأمم المتحدة تفاهمات تهدئة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – بحث رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اسماعيل هنية، اليوم الجمعة، ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادنوف، تفاهمات جديدة للتهدئة تم التوصل اليها مع اسرائيل.

وقال مكتب هنية في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “تلقى الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اتصالًا هاتفيًا اليوم من السيد نيكولاي ميلادنوف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تم خلاله استعراض واقع التفاهمات بعد تجديد الالتزام بها الليلة الماضية بجهود مصرية وأممية”.

واضاف “كما تم التطرق لمسيرات اليوم في ظل ما جرى من تفاهمات، وقد أكّد رئيس الحركة على ضرورة عدم البطء أو التلكؤ في تنفيذ التفاهمات من قِبل الاحتلال لما له من تأثيرات سلبية، ومشددًا على وجوب توقف جيش الاحتلال عن إطلاق النار على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية”.

وذكر البيان أن هنية “عبّر عن تقدير الحركة للجهود التي يبذلها الأشقاء في كل من مصر وقطر إلى جانب الأمم المتحدة”. واشار الى انه “تم الاتفاق أيضًا على استمرار الاتصالات بين الجانبين لضمان دقة التطبيق”.

وسبق وأن قالت مصادر اسرائيلية إن اتفاق تهدئة جديد تم التوصل اليه بين اسرائيل وحركة (حماس)، بوساطة الأمم المتحدة.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصدر اسرائيلي انه “تم التوصل الى اتفاق هدنة مع (حماس) بوساطة من الامم المتحدة، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وغيره من الاعمال العدائية، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة”.

وحسب المصدر، فإن “إسرائيل استجابت لطلب اممي ومصري توسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع وكذلك نقل المحروقات”.

وبدورها ذكرت مصادر فلسطينية إنه تم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، اليوم استثنائيا، لإدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة، بعد ان كانت اسرائيل اوقفت مطلع الأسبوع الجاري ادخال الوقود الى المحطة.

ومع ذلك فقد افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بوقوع عدة حرائق في غلاف قطاع غزة اليوم نتيجة البالونات الحارقة التي اطلقت من القطاع.