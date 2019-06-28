البابوان بيرغوليو وراتسنغر يوقعان معاً كتاباً ضد آفة الإنتهاكات الجنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وقع الباباوان المستقيل بندكتس السادس عشر والحالي فرنسيس معًا، كتابًا يستنكر ويلات الاعتداء الجنسي في نطاق الكنيسة، بعنوان “لا تؤذ أحد هؤلاء الصغار”.

وقال بيان فاتيكاني الجمعة، إن “الكتاب الذي يوحد صوت خليفيتي القديس بطرس ضد الاستغلال الجنسي للأطفال لفرنسيس خورخي ماريو بيرغوليو، وبندكتس السادس عشر جوزيف راتسنغر، يشتمل على ملخص لفكر البابوين عن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الكهنة والعلمانيين والأساقفة”.

وذكر البيان أن “المؤلِفين، على الرغم من اتباعهما مقاربة مختلفة لأسباب هذه الظاهرة، يدينان في 180 صفحة بصوت واحد، وهو صوت القديس بطرس، مأساة لا يمكن ولا يجب أن تظل خَفيّة، ويحددان أسبابها وعلاجها”.

وخلص بيان الكرسي الرسولي الى القول إن “تذييل الكتاب، يتضمّن الإرشاد الرسولي للبابا فرنسيس (أنتم نور العالم) والذي يقدم إشارة دقيقة إلى التدابير الملموسة التي ينبغي اتخاذها لردع هذه الآفة”.