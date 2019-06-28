الاتحاد الأوروبي يمدد بعثتي الشرطة وإدارة الحدود في الأراضي الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي تجديد تفويض بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية لغاية 30 حزيران/يونيو 2020.

وتندرج هذه البعثة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المبذولة منذ عدة سنوات من أجل المساعدة على بناء دولة فلسطينية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على رؤيته القائلة بأن حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية قادرة على العيش ضمن علاقات آمنة مع إسرائيل، هو الطريق الوحيدة الممكنة لحل لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وتساهم البعثة في مساعدة السلطة الفلسطينية على إقامة هياكل الدولة القادمة في مجال الجمارك والشرطة والقضاء.

وكان التعاون الأوروبي – الفلسطيني في هذه المجالات قد بدأ منذ عام 2006.

ويسعى الأوروبيون لتقديم مساعدة للسلطة الفلسطينية لتعزيز الأمن وسيادة القانون لمصلحة الشعب.

وقد خصص مبلغ 12.43 مليون يورو للبعثة الأولى للعام القادم.

وتم اتخاذ القرار نفسه أيضاً بشأن البعثة الأوروبية للمساعدة على إدارة معبر رفح، بهدف الاستمرار في تأمين حسن إدارة أهم النقاط التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

وتساهم البعثة، كما جاء في بيان المجلس الوزاري الأوروبي، في بناء الثقة بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن طواقم البعثة غير متواجدة على الأرض حالياً، إلا أنها تقدم مساعدات تقنية ولوجستية وإدارية للطرف الفلسطيني.

وجاء في البيان “لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعداً لنشر طواقم البعثة في معبر رفح عندما تتوفر الظروف الأمنية المناسبة”.

أما الموازنة المخصصة لهذه البعثة حتى نهاية حزيران/يونيو 2020، فتبلغ 2.15 مليون يورو.