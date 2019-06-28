أوروبا تعلن جهوزية الآلية الخاصة للالتفاف على العقوبات الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا – بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي عن جهوزية الالية التجارية الخاصة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ما سيسمح بالقيام بالتعاملات التجارية مع طهران.

جاء هذا الإعلان على هامش اجتماع فيينا اليوم للدول الموقعة على الاتفاق (فرنسا، روسيا، الصين، بريطانيا، ألمانيا) وايران، برعاية الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، غردت الأمينة العامة لإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت على صفحتها على تويتر، قائلة إن “الصفقات والتحويلات الأولى قيد الاتمام وستنضم المزيد من دول الاتحاد لهذا الجهد”.

ووصفت شميت بـ”البناءة” المناقشات التي تمت اليوم بين المشاركين في اللقاء، مبينة أن “الضروري التزام كافة الأطراف بالتنفيذ الكامل والفعل للاتفاق”، على حد قولها.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تساهم الالية التجارية الخاصة (إيستكس)، في تهدئة ايران وحثها على الكف تهديداتها بالتخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق انتقاماً لإعادة فرض العقوبات عليها.

وكان انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وايران عام 2015، قد أدى إلى اعادة فرض العقوبات على طهران وساهم في تصاعد التوتر على المستوى الدولي.