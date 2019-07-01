الرئيس الإيطالي: صداقتنا مع ألمانيا راسخة لا شك فيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا إن قضية سفينة (سي ووتش٣) واعتقال قبطانها كارولا راكيته “لا يمكنه أن يشكك بالصداقة القوية بين إيطاليا وألمانيا”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا ألكساندر فان دير بيلن في فيينا الاثنين، أضاف ماتاريلا أن “الصداقة والتعاون بين إيطاليا وألمانيا متينان للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء أن يضعها على المحك”.

واستدرك رئيس الجمهورية “لكن ظاهرة الهجرة في جوانبها المختلفة، تخلق توترات داخل أوروبا وبين مختلف الحكومات”. وأردف “أمنيتي أن تُخفض النبرات بشكل عام، لأن هذا يسمح بمعالجة كل قضية بشكل أكثر هدوءاً وواقعية”. وتابع “على المستوى العام، أقول إن كل هذه الأحداث والمواقف تذكر بالحاجة إلى أن يتحكم الاتحاد الأوروبي بظاهرة الهجرة بمجملها”.

وأشار ماتّريلا الى أن “الاختلاف الديموغرافي الحاضر والمستقبلي بين إفريقيا وأوروبا يجعل هذه الظاهرة خارجة عن السيطرة إن لم تدرها أوروبا بذكاء وبشكل جماعي، بالتعاون مع بلدان إفريقيا المصدِّرة لتدفقات الهجرة”. وأكد أن “على الاتحاد تولي مسؤولية هذه المشكلة بشكل تام، منهجي، شامل وعقلاني، فلا يمكن لدولة واحدة أن تتحكم بظاهرة بهذا الحجم”.

وخلص الرئيس الإيطالي إلى القول إن “أوروبا ككل فقط، يمكنها إدارة الهجرة بشكل مشترك، ليتسنى للدول التي نشأت فيها تدفقات الهجرة أن تتطور”، لكي “تُتاح لمن يشعر بالضيق، فرصة البقاء في بلاده، حيث يمكن تنظيم عمليات نقل بطريقة قانونية، منظمة ومستدامة”، لكن “يمكن لأوروبا وحدها القيام بذلك، لا دولها منفردة”.