ماكرون: سخط لفشل القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن شعوره بالسخط بسبب فشل زعماء الدول الأعضاء في التوافق على توزيع المناصب الرئيسية في مؤسسات الاتحاد للفترة ما بين 2019-2024.

واعتبر ماكرون في تصريحات له اليوم على هامش القمة التي تم تعليقها حتى يوم غد، أن الفشل يعطي صورة سيئة للعالم عن الاتحاد الأوروبي، فـ”ما حدث ينتقص من صدقية أوروبا عل المستوى الدولي”، كما قال.

وأشار إلى ضرورة تفادي ما حصل خلال الساعات الماضية، حيث تم عقد اجتماعات طويلة لم تؤد إلى أي نتيجة أو قرار، معبراً عن أمله التوصل إلى اتفاق سريع يوم غد.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، قد قرر اليوم تعليق أعمال القمة المنعقدة منذ بعد ظهر أمس الأحد، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى توافقات.

ويتعين على الزعماء الأوروبيين التوافق على الأشخاص الذين سيحتلون مناصب كبرى مثل رئيس المفوضية، رئيس المجلس، رئيس البرلمان، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية ومحافظ المصرف المركزي، مع مراعاة التوازنات الحزبية والجغرافية والمساواة بين الجنسين.

وكان ماكرون نفسه قد عرقل سعي الديمقراطيين المسيحيين تنصيب مرشحهم الألماني مانفريد ويبر على رأس الجهاز التنفيذي الأوروبي.

ويصر الرئيس الفرنسي على أن يكون لمجموعة الليبراليين، التي ينتمي لها حصة في المناصب، كما تحرك باتجاه تعيين فرنسي على قمة الهرم الأوروبي.

وتنبع المشكلة من تغير شكل البرلمان الأوروبي بنتيجة انتخابات 26 آيار/مايو الماضي، حيث لم يعد الديمقراطيون المسيحيون والاشتراكيون يتمتعون بالأغلبية المطلقة، ما حتم عليهم البحث عن توافقات مع الليبراليين.