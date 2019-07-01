مصادر إعلامية: السراج يلتقي سالفيني في زيارة غير معلنة لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج وصل اليوم الاثنين إلى إيطاليا في “زيارة غير معلنة”، إلتقى خلالها وزير الداخلية، ماتيو سالفيني بمدينة ميلانو.

ووفق صحيفة لاريبوبليكا، فإن زيارة السراج تأتي لممارسة “المزيد من الضغوط” على الحكومة الإيطالية لصالح حكومة الوفاق الوطني التي يقودها منذ عام 2016، والتي تتعرض منذ شهرين لهجوم عسكري من قبل قوات الجنرال خليفة حفتر.

في الاجتماع-حسب الصحيفة- تناول سالفيني أولاً مسألة الهجرة وإستفسر أيضاً عن مخاطر هذه المرحلة من “الحرب الاهلية” لما تتركه من “مساحات مفتوحة للتنظيمات الإرهابية، وخاصة في جنوب ليبيا”.

ونقلت (لاريبوبليكا) عما وصفتها بالمصادر المقربة من السراج أن “حكومة طرابلس تقدر عالياً دور إيطاليا وموقفها، لكنها تدعو في هذه المرحلة إلى بذل جهد أكبر لتعزيز الدور السياسي للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”.

كما ذكرت الصحيفة أن مصدراً ليبيا يتابع العمل السياسي لكامل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أوضح أنه بعد الهجوم على طرابلس في 4 نيسان/أبريل، طلب جميع قادة الحكومة الليبية من إيطاليا دعماً ومساعدة كبيرين: “طلبنا أسلحة ومعلومات إستخباراتية ودعما طبيا. وعلى الأقل دعما سياسيا أقوى وأكثر وضوحا وزخما”، ولكن “لم نر أي شيء حاسم، لقد وجدنا موقفًا متوازنًا (من الجانب الايطالي)، ومترقبا أكثر من اللازم، وكأن هناك أملا أو مخاوف من أن يفوز حفتر بالحرب ويدخل طرابلس”.