إيطاليا: اعتقال مواطن جزائري عاد إلى ساردينيا بعد طرده من البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن فرقة العمليات المتنقلة بمقر شرطة كالياري تلقت أمر إلقاء قبض ضد شاب جزائري، كان من بين المهاجرين الـ13 الذين اعترضتهم قوات الشرطة المالية أثناء محاولتهم الرسو في ميناء سولتشيس يوم السبت الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجر الجزائري كان قد تم طرده سابقا من على التراب الوطني الإيطالي من قبل محافظ كالياري، وقد عاد إلى إيطاليا بشكل غير منتظم”، مبينة أنه “حوكم هذا الصباح بشكل مباشر”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “9 مهاجرين آخرين تم شملهم بأمر الإقصاء عن التراب الوطني”، وقد “تم نقلهم على متن سفينة من ميناء تشيفيتا فيكيا (قرب العاصمة)”، وهو الأمر الذي “سيتم تطبيقه على ثلاثة مهاجرين آخرين اليوم أيضًا”.

وخلصت المصادر ذاتها الى القول إن “يوم السبت الماضي، شهد أيضًا اعتراض قوات الشرطة المالية لـ7 جزائريين آخرين كانوا على متن قارب صغير، أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل سردينيا”، والذين “نُقلوا إلى ميناء سانت أنتيوكو ومنه إلى مركز الإستقبال المؤقت في منطقة المنستير للتعرف على هوياتهم”.