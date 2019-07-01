وزير الخارجية الإسرائيلي زار أبو ظبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس زار أبو ظبي في الأمارات العربية المتحدة.

وقالت الخارجية في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، إن “هذه هي أول رحلة يقوم بها وزير إسرائيلي كبير إلى دولة عربية بعد مؤتمر البحرين مباشرة”. واضافت “التقى الوزير أيضًا بالأمين العام للأمم المتحدة وأثار موضوع الأسرى الإسرائيليين والجنود الإسرائيليين المفقودين” على هامش مؤتمر للأمم المتحدة عقد في ابو ظبي.

وأشارت الوزارة إلى أن “الوزير كاتس عقد اجتماعا مع مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمت مناقشة الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين. ضرورة التعامل مع تهديدات إيران بشأن القضايا النووية وتطوير الصواريخ ودعم الإرهاب الإقليمي وعنف إيران ضد المصالح الإقليمية”.

وتابع البيان “كما تمت مناقشة الأنشطة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات ، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والزراعة والمياه”.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية الى أنه “في هذا السياق، قدم الوزير كاتس مبادرة: مسارات السلام الإقليمي، التي تشتمل على اتصال اقتصادي واستراتيجي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأردن وشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وموانئ حيفا في البحر الأبيض المتوسط”.

وقال الوزير الإسرائيلي كاتس في ختام الزيارة، “أنا متحمس للوقوف هنا في أبوظبي وتمثيل مصالح دولة إسرائيل تجاه دول الخليج العربي، سأستمر في العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز سياسة التطبيع بالقوة التي نقودها، بناءً على قدرات إسرائيل، في مجالات الأمن والمخابرات، وفي مختلف المناطق المدنية. أرى أن هذا أحد التحديات الرئيسية في منصبي كوزير للخارجية، وأعتزم مواصلة قيادة هذه السياسة في المستقبل”.