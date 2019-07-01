السرّاج يطالب سالفيني بالتزام لأجل السلام في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، ايطاليا بـ”التدخل بشكل حازم للتوصل إلى إحلال السلام في ليبيا”.

ووفقًا لمصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، فقد جاء هذا طلب من قبل الرجل الأول في طرابلس، خلال اللقاء الذي جمع هذا الصباح في مقر محافظة ميلانو بين فائز السراج ووزير الداخلية”. الاجتماع الذي وصفته المصادر نفسها بأنه “مثمر”.

وذكرت المصادر ذاتها أنه “على طاولة البحث، كانت هناك موضوعات أخرى أيضا، تربط ليبيا وإيطاليا بشكل وثيق”، حيث “قام سالفيني والسرّاج خلال لقائهما بالوقوف عند الوضع في مجال قضية الهجرة، وكذلك قضايا الطاقة والاقتصاد”.

وأشارت المصادر الى أن “الوزير سالفيني، وعد من جانبه بالالتزام من قبل بلادنا”، معربا عن “الفخر بالدور المركزي لإيطاليا، التي تؤكد نفسها محاوراً جادّاً”. واختتمت المصادر بالقول “على حد علمنا، لم يتردد السرّاج في انتقاد الاستراتيجيات التي تبنتها بلدان أخرى في المنطقة، بدءًا من فرنسا”.