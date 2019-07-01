السفارة الإيطالية في دكّا تحيي ذكرى مواطنين سقطوا بهجوم عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دكا – استذكر أقارب وأصدقاء وممثلو المؤسسات في عاصمة بنغلادش، دكّا اليوم الاثنين، أكثر من 20 ضحية، بينهم تسعة مواطنين إيطاليين، للهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2016، بعد احتجاز رهائن في مطعم (Holey Artisan Bakery).

وقد وُضعت أكاليل من الزهور أمام المبنى من قبل رجال الشرطة، ممثلي الأحزاب السياسية والسفارات.

وبالمناسبة، قال ضابط الشرطة معروف حسن، وهو أحد أوائل الذين تدخلوا قبل ثلاثة أعوام في الموقع، والذي أصيب بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية رماها إرهابيون، إنه “يجب أن نعمل معًا للقضاء على اعضاء ميليشيات الإرهاب الإسلامي في بنغلادش”.

هذا وقد أصدر وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، مذكرة أمس لإحياء هذه “الذكرى الحزينة للغاية”، أعلن فيها “تنظيم حفل تذكاري في سفارة إيطاليا، بحضور السفير وبعض أفراد أسر الضحايا وممثلي السلطات المحلية”.

وخلص بيان وزارة الخارجية إلى أن “الحكومة الإيطالية ملتزمة بقوة بمكافحة الإرهاب وتؤكد دعمها للسلطات البنغالية المختصة، من أجل تقديم جميع المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن”.