برلمانية إيطالية تدعو الحزب الديمقراطي للوساطة حول الانقسام بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت برلمانية إيطالية الى أن يجد الحزب الديمقراطي “وساطة” بين الخط الذي أعرب عنه القراران اللذان اتخذا في قاعة مجلس النواب بشأن الاتفاقات الخاصة بالمهاجرين مع ليبيا.

هذا ويتمثل القرار الأول بذلك الرسمي الذي أعلن عنه الحزب، والثاني الذي وقع عليه بعض البرلمانيون الديمقراطيون.

وبهذا الصدد، قالت عضو هيئة رئاسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، أليسيا موراني عشية اجتماع مجلس النواب التي دُعي لانعقادها حول هذه النقطة على وجه التحديد، موضحة “سنستمع إلى الموقف من قبل مسؤول الشؤون الخارجية إينزو أميندولا، لأن القضية غير واضحة حتى بيننا”. لذا “يجب أن نجد وساطة بين القرارين وبين موقفين شرعيين وجديرين بنا”.

وأضافت موراني في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، “يمكن مشاركة القرار الموقع من قبل أورفيني، في الجزء الذي يُسلط فيه الضوء على الحقائق الجديدة، كالنزاع في ليبيا، الذي يغير أساس الاتفاقات، بدءاً من احترام حقوق الإنسان، الذي كان الجزء الرئيسي لخطة (وزير الداخلية السابق ماركو) مينييتي”.

وذكرت أن “اجتماع الغد سوف يساعد أيضًا على توضيح المواقف المتعلقة بالتصويت، والمقرر أن يجري هذا الأسبوع، بشأن المهمات الدولية”، واختتمت بالرد عن سؤال حول: “كيف سأصوت؟”، مجيبة “أنتظر النقاش في المجموعة ثم أقرر، أنني لن أقرر أي شيء بداهة”، قالت مؤكدة.