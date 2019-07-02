سفيرة الاتحاد الأوروبي في اسرائيل: حل الدولتين هو الحل الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت سفيرة الأتحاد الأوروبي في اسرائيل، سوزانا تيرستال إن “حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا يزال يتمتع بدعم الأغلبية في كلا المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني. لا يوجد بديل من شأنه أن يؤدي إلى السلام”.

وأضافت معبرة عن رفض الاتحاد الأوروبي لحل الدولة الواحدة “دولة واحدة ذات حقوق غير متكافئة للمواطنين الفلسطينيين ستكون ظالمة وغير منصفة وغير مستقرة”.

وكانت السفيرة الأوروبية تتحدث في مؤتمر ينظمه مركز بحثي تحت عنوان (مؤتمر هرتسيليا 2019) وهو مؤتمر سنوي يجلب قادة وخبراء اسرائيليين وعالميين.

وقالت تيرستال “أنا بطبعي متفائلة، ويمكنني القيام بعملي فقط لأنني أعتقد أن السلام في الشرق الأوسط ممكن، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بكل ما هو ممكن لدعم هذا”.

واضافت “يظل مبدأنا التأسيسي هو حماية حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين والإسرائيليين. ما زلت مقتنعة بأنه، كما هو الحال في أوروبا، هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لمعالجة جميع المخاوف الأمنية. هذا الطريق فقط سيؤدي إلى سلام مستدام”.

وتابعت “اسمحوا لي أن أذكر ذلك بوضوح، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأمن إسرائيل”.