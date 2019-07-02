قضائي إيطالي: لا يمكن اعتبار الموانئ الليبية آمنة للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – رأى قضائي إيطالي أن “الموانئ الليبية لا يمكن أن تعتبر ملاذات آمنة”، بالنسبة للمهاجرين.

وأضاف المدعي العام في أغريجينتو لويجي باتروناجّو في جلسة استماع بمجلس النواب، الثلاثاء، أن “مكتبنا يقوم بجمع تقارير من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”، فـ”عندما نتحدث عن موانئ آمنة، لا نعني مجرد ميناء يُنقل إليه الناجون من غرق سفينة ما إلى اليابسة”، بل “ميناء يمكن أن يُضمن للمهاجر فيه جميع الحقوق”. وأضاف “يبدو أن منطقة البحث والإنقاذ الليبية لا يرابط فيها خفر السواحل الليبي”.

وذكر مدعي عام أغريجينتو “بينما يُثار الجدل حول قضية سفينة (سي ووتش٣)، في اليوم نفسه وفي صمت تام، وصل أكثر من 200 مهاجر بوسائط نقل بحرية مختلفة، من خلالال عمليات إنقاذ لدوريات الشرطة المالية وخفر السواحل، أو على متن قوارب الهجرة الصغيرة”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، قد قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامه، إن “كون ليبيا ليست ملاذاً آمناً، فهذه حقيقة واقعة وليست مجرد وجهة نظر”، فـ”تعريف ميناء الأمان يعتمد على الاتفاقيات الدولية وامتثال المعايير لهذه الاتفاقيات”.

ووفقًا للوزير، فإنه في حالة ليبيا “هذه الشروط غير متوفرة، ولست أنا من يقول ذلك، بل الاتفاقيات الدولية”. واختتم معترفاً “أعلم أن هذا يثير توضيحات مختلفة ذات طبيعة إعلامية حول تقارب المواقف أم لا” في إشارة الى حكومة بلاده، “لكن ليبيا ليست ملاذًا آمنًا. إنها حقيقة وليست رأيًا”.