حكومة الوفاق الوطني الليبية: السراج يجتمع مع آمر المنطقة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-طرابلس- أعلن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، أن الاخير إجتمع اليوم الثلاثاء، بوصفه “القائد الأعلى للجيش الليبي مع آمر المنطقة العسكرية الغربية آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي”.

وحسب بيان للمكتب، “تناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والاوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية، وجرى خلال الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية”.

كما نقل البيان “إشادة الرئيس، القائد الأعلى للجيش الليبي، بشجاعة رجال الجيش الليبي والقوة المساندة في عملية تحرير غريان”، متوجها بالتحية إلى “قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات والجنود والقوات المساندة على أداءهم البطولي بمختلف المحاور”.