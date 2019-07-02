إيني الايطالية تمدد مع تونس إتفاقية نقل الغاز الجزائري لعشر سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تونس-أعلنت مجموعة إيني للطاقة الايطالية أنها وقعت مع الحكومة التونسية إتفاقية تقضي بتجديد عقد نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية، لمدة عشر سنوات.

وذكرت في بيان أن وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني والرئيس التنفيذي للمجموعة كلاوديو ديسكالزي وقعا اليوم في تونس العاصمة على الاتفاقية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

وأشار عملاق الطاقة الايطالي إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الإتفاقيات، التي تم التوصل إليها في شهر أيار/مايو الماضي مع الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) المتعلقة بشراء ونقل الغاز عبر قناة صقلية، عن طريق “خط أنابيب عبر المتوسط”، وتكمل الإطار التعاقدي الذي يسمح باستيراد الغاز الجزائري إلى إيطاليا.

من خلال هذه الاتفاقية، تتعهد المجموعة الايطالية، من خلال فرعها المحلي شركة أنبوب الغاز العابر لتونس (Ttpc) بتشغيل خط الأنابيب على مدى السنوات العشر القادمة، وضمان الاستثمارات الضرورية لتحديث البنية التحتية والاستفادة من الحق الحصري في كامل سعة النقل للأنبوب.

وتلعب هذه المنشأة، بسعة تبلغ حوالي 34 مليار متر مكعب سنويًا، دورًا رئيسيًا في إمدادات الطاقة إلى إيطاليا عبر تونس، مما يساهم في تنويع مصادر الإمداد للسوق الإيطالي

وتأتي هذه الاتفاقية- وفق المجموعة الايطالية- تأكيدًا آخر على التزام إيني الطويل الأمد في بلدان شمال إفريقيا، ليس فقط في استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، ولكن أيضًا في إدارة البنى التحتية للنقل وتسويق المنتجات البترولية والمواد الكيميائية و إنتاج الطاقة