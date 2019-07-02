تجمع المهنيين السودانيين يناقش مع دول أوروبية ربط مساعداتها بانتقال السلطة للمدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الخرطوم- أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحراك الشعبي المطالب بسلطة مدنية إنتقالية بعد سقوط نظام عمر البشير، أن مندوبا من التجمع حاطب ممثلين عن 19 دولة، من مجمل الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوربي، خلال اجتماع موسع الثلاثاء، نظمه قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في السودان.

وأشار بيان في هذا الصدد حمل توقيع لجنة العلاقات الخارجية في التجمع، إلى أن “ممثل التجمع استعرض في مداخلته الأوضاع في السودان في ظل التطورات منذ 11 نيسان/أبريل الماضي وبتركيز على مغزى تظاهرات 30 حزيران/يونيو الجاري وتأثيراتها على الوضع السياسي”.

كما تطرق المندوب-حسب بيان التجمع- إلى “المصاعب التي تواجهها عملية التفاوض مع المجلس العسكري والعراقيل التي توضع في طريق الوساطة ورؤية تجمع المهنيين لكيفية تجاوز الأزمة الحالية”، وتداول الاجتماع “حول موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في السودان وضرورة انتقال السلطة للمدنيين وربط أي مساعدات تقدم للسودان بإنجاز هذه المهمة”. كما “ثمن المشاركون تمسك الحراك الجماهيري في السودان بالسلمية وأكدوا على دعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات في جريمة فض الاعتصام”.