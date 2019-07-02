الوساطة الافريقية-الاثيوبية: الاتفاق السياسي في السودان بمتناول اليد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا- أعرب بيان مشترك صدر عن الوساطة الافريقية-الاثيوبية الثلاثاء عن “الترحيب الكبير الذي تم إحرازه في المفاوضات بين الأطراف السودانية”، في إشارة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مشدداُ على أن “إبرام الاتفاق السياسي أصبح في متناول اليد”.

واشار البيان إلى أن رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، أبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد ، أجريا “تبادلاً معمقاً للآراء حول الوضع الراهن في السودان”.

وذكر البيان أن ابي حمد وموسى فكي أعربا عن ” ترحيبهما بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في المفاوضات بين الأطراف السودانية”، بما يتوافق مع التوجيهات التي قدمها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 6 حزيران/يونيو والاجتماع الوزاري غير العادي لمجلس الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في 19 حزيران/يونيو الجاري

كما أكد رئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على الحاجة إلى عملية سياسية يتحكم فيها السودانيون “خالية من أي تدخل خارجي، وفق احترام كامل لسيادة وإرادة الشعب السوداني في السعي للتوصل إلى اتفاق سياسي”.

كما تضمن البيان تهنئة رئيس الوزراء ورئيس المفوضية لمبعوثيهما الخاصين، السفير محمود درير والبروفيسور محمد الحسن لبات، على “العمل الممتاز المنجز، على الرغم من صعوبة ظروف التوفيق بين مواقف الطرفين وتسريع تسهيل الاتفاق السياسي لتنفيذ انتقال ديمقراطي في السودان”.

كما تقدم البيان المشترك بـ”الشكر للشعب السوداني وجميع الاطراف السياسية والاجتماعية الوطنية على تفاعلها الإيجابي مع الوساطة الأفريقية المضطلع بها بصورة مشتركة من جانب المبعوثين الخاصين”، الافريقي والاثيوبي.

كما شجع البيان بقوة “الجهات الوطنية الفاعلة في السودان على مضاعفة جهودها للتغلب على الخلافات بروح من التفاهم والتنازلات المتبادلة والإسراع في إبرام الاتفاق السياسي الذي هو في متناول اليد ، بإغتنام هذا الوقت المناسب واللحظة الحرجة دون أي تأخير”.

كما ثمن البيان المشترك “دعم الشركاء الدوليين البناء لعملية الوساطة الأفريقية”، وحثهم على “تعزيز هذا الدعم خلال هذا المنعطف الحرج من عملية التفاوض في السودان”.