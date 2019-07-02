توسك: توصلنا إلى توازن تام بين الرجال والنساء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن رؤساء الدول الأعضاء توصلوا إلى توافق حول توزيع المراكز العليا في المؤسسات الأوروبية بشكل يحقق التوازن بين الجنسين.

وتوافق الزعماء على تسمية وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، كرئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية، ” إنها المرة الأولى في تاريخ أوروبا الذي تتولى فيها امرأة هذه الحقيبة”، حسب توسك.

كما تم اختيار رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، لمنصب رئيس الاتحاد الأوروبي، فيما ذهب مركز رئيس المصرف المركزي الأوروبي إلى الفرنسية كريستين لاغارد.

أما منصب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فسيكون من نصيب الاشتراكي جوزف بوريل (إسبانيا).

ومن المفترض أن يحصل هؤلاء جميعاً على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

وتنتمي فون دير لاين، المقربة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تيار الديمقراطيين المسيحيين، أما ميشيل فهو من التيار الليبرالي.

وكان زعماء ورؤساء الحكومات قد توصلوا إلى هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المشاورات والمشاحنات والتوترات.