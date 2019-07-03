وزير الخارجية الإيطالي يدعو لوقف تفاقم العنف ولتدابير لحماية المدنيين بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي الى وقف تفاقم أعمال العنف في ليبيا، والى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد “شنت طائرات مقاتلة مجهولة غارة جوية على مركز لاحتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية”، ونقلت عن مسؤول صحي في طرابلس العاصمة، قوله إن “40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الضربة التي استهدفت مركز الاحتجاز الكائن في ضاحية تاجوراء”، غرب البلاد، بينما “أصيب 80 شخصا في الغارة”، ذاتها.

في غضون ذلك، “تبادلت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والقوات الموالية للجنرال خليفة حفتر الاتهامات بتنفيذ الهجوم”، وفق المصادر الإعلامية.

وبهذا الصدد، أضاف الوزير موافيرو “تلقيت بفزع، نبأ القصف الليلي في تاجوراء، قرب طرابلس، والذي أصاب مركزاً للمهاجرين، مما تسبب بمقتل عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال”. وأشار الى أنها “مأساة أخرى تُظهر فظاعة آثار الحرب على السكان المدنيين”.

وأعرب وزير الخارجية عن “الإدانة الواضحة للقصف العشوائي للمناطق المدنية يرافقها نداء لوقف تدهور الأعمال العدائية، التي تعرض باستمرار حياة البشر لخطر كبير وتدمر البنية التحتية الأساسية للسكان”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى “الضرورة الملحة والفورية لضمان اتخاذ تدابير جادة لحماية المدنيين، وعلى وجه الخصوص، نقل المهاجرين المتواجدين في المرافق الخاصة بجمعم، إلى أماكن آمنة من القتال وتحت حماية الأمم المتحدة”.