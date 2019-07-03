الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم على مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الجوي الذي استهدف مركزاً لإيواء المهاجرين في تاجوراء بالعاصمة الليبية وأودى بحياة العشرات.

جاءت الإدانة في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، المفوض المكلف شؤون التوسيع يوهانس هان، والمفوض المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس.

وعبر المسؤولون الأوروبيون عن قناعتهم بأن الهجوم يشكل دلالة إضافية على الكلفة البشرية الباهظة للصراع الدائر في ليبيا، ويسلط الضوء على هشاشة وضع المهاجرين العالقين في هذا البلد والذين وجدوا أنفسهم أسرى دوامة العنف.

وأوضح المسؤولون الأوروبيون أنهم سبق وطالبوا بوقف الأعمال القتالية واحترام القانون الدولي الإنساني، و”ينضم الاتحاد إلى دعوة الأمم المتحدة بوجوب إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة”، وفق البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، حيث عمل على نقل آلاف من هؤلاء إلى أماكن “آمنة” خارج البلاد.

وأعاد الأوروبيون التأكيد على ضرورة اغلاق مراكز الاحتجاز والعمل على إدارة الهجرة في ليبيا بشكل يتناسب مع المعايير الدولية.

وتطرق المسؤولون الثلاثة إلى الجهود الأوروبية المبذولة لحل الصراع في ليبيا من حيث العمل ضمن اطار الرباعية الدولية، التي تضمهم إلى الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، مناشداً الأطراف الإقليمية والدولية تقديم العون لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.

وكانت الغارة الجوية التي استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين قرب طرابلس وادت إلى مقتل وجرح المئات من المهاجرين الأفارقة، قد أثارت موجة غضب عالمية عارمة.

وتتبادل الحكومة الليبية المعترف بها دولياً بقيادة رئيس وقوات القائد العسكري خليفة حفتر الاتهامات بالمسؤولية عما حدث.