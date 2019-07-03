الإيطالي ساسولي يفوز بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – فاز البرلماني الإيطالي، ديفيد ماريا ساسولي (المنتمي للحزب الديمقراطي المعارض في كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين)، بمنصب رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، خلفاً لمواطنه أنطونيو تاياني، الذي ينتمي إلى تيار الديمقراطيين المسيحيين.

وقد حصل ساسولي على 345 صوتاً من أصل 667 صوت بعد الجولة الثانية من التصويت الذي جرى اليوم في ستراسبورغ.

ويبلغ ساسولي 63 عاماً، وقد انتخب لعضوية البرلمان الأوروبي للمرة الأولى عام 2009، وكان أحد نواب رئيس البرلمان خلال الفترة الماضية

وسيتولى ساسولي رئاسة البرلمان لمدة عامين ونصف قابلة للتجديد بموجب النظام الداخلي للمؤسسة الأوروبية.