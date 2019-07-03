برلسكوني: نحن غير راضين عن توزيع المناصب بالمؤسسات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- أبدى رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني عدم رضاه بشأن توزيع المناصب العليا في مؤسسات الاتحاد الاوروبي، متهماً برلين وباريس بتقاسم هذه المناصب

وقال برلسكوني، في تصريح على هامش جلسة للبرلمان الاوروبي الجديد في مدينة ستراسبورغ، “نحن غير راضين عن اختيار المناصب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي”، على الرغم من إنتخاب الايطالي (القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض) ديفيد ساسولي رئيسًا للجهاز التشريعي الأوروبي.

وأضاف برلسكوني “كما قال ماكرون، إن توزيع المناصب جاء نتيجة لاتفاق بين ألمانيا وفرنسا”. وحسب برلسكوني، فإن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي “كونتي أطلق كذبة كبيرة عندما تحدث عن دوره في التعيينات”، مشدداً على أن “إيطاليا وضِعت خارج الباب تمامًا”.