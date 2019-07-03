نتنياهو: اذا لزم الأمر سننفذ عملية عسكرية واسعة ضد غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- لوح رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة في حال فشل جهود التهدئة.

جاء ذلك لدى ترؤسه، اليوم الأربعاء، جلسة للمجلس الأمني المصغر في مقر قيادة فرقة غزة للجيش الاسرائيلي حضرها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة.

وقال نتنياهو: “سيساتنا واضحة – نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق, إذا لزم الأمر. هذه هي تعليماتي للجيش”.

وتبذل مصر والأمم المتحدة مساع حثيثة منذ شهور عديدة لمنع عملية عسكرية اسرائيلية ضد قطاع غزة.