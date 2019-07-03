موسكوفيتشي يؤكد تفادي إيطاليا لإجراءات عقابية على خلفية عجز الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية والضريبية بيير موسكوفيتشي، انتفاء الأسباب الموجبة لفرض إجراءات عقابية على إيطاليا على خلفية عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

وأشار موسكوفيتشي في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل أن الوضع الذي كان قائماً منذ شهر مضى قد تغير اليوم، بعد أن تعهدت روما باتخاذ عدة إجراءات لتصحيح عجز الموازنة لعام 2019 بمقدار 7,6 مليار يورو، بحيث تقلصت نسبته إلى 2,04% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد المسؤول الأوروبي أن قرار الجهاز التنفيذي جاء نتيجة لحوار مفصل وبناء جرى مع السلطات الإيطالية على مدى الأسابيع الماضية.

ودعا موسكوفيتشي المعنيين في روما إلى احترام التزاماتهم بشأن موازنة عام 2020 لتفادي العودة إلى المربع الأول، ” نحن سنراقب العمل الذي سيقوم به الايطاليون لتنفيذ التزاماتهم”، وفق كلامه.