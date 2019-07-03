بروكسل: طواف فرنسا ينطلق من العاصمة البلجيكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ينطلق طواف فرنسا للدراجات الهوائية للعام 2019، من العاصمة البلجيكية بروكسل يومي السبت والأحد القادمين.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات السباق اعتباراً من يوم غد الخميس، حيث تشهد العاصمة وصول الفرق الـ22 المشاركة في الحدث.

وينطلق السباق رسمياً يوم السبت في 6 الشهر الجاري من وسط العاصمة بروكسل حيث سيجتاز المشاركون مسافة 192 كم داخل المدينة قبل أن يتوجهوا إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.

وكانت مدينة بروكسل قد خصصت موازنة قدرها 5 مليون يورو لتسهيل انطلاق السباق.

وذكرت مصادر محلية أن السلطات في العاصمة تتوقع توافد حوالي مليون زائر إضافي خلال الأيام الأربعة القادمة لمتابعة مراحل السباق، “ستكون بروكسل محط أنظار الجميع في العالم خلال أيام السباق”، وفق كلامها.

ويعتبر طواف فرنسا من أهم الأحداث الرياضية التي تحظى بشعبية عالمية بعد كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية، خاصة على المستوى الأوروبي.

وتتوقع السلطات المحلية عائدات مالية ضخمة اثر استضافة السباق، في المقابل ستشهد الأيام المقبلة اضطراباً واضحاً في حركة السير والمواصلات العامة داخل المدينة.

وكان الرياضي البلجيكي ايدي ميركس قد ربح طواف فرنسا لخمس مرات أولها قبل 50 عاماً، ونستضيف بروكسل إنطلاق السباق هذا العام “تكريماً له”، وفق المصادر نفسها.