إيطاليا تقترح موقفاً أوروبياً موحداً لدعم تحقيق دولي حول قصف مركز المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن إيطاليا إقترحت على الاتحاد الأوروبي، بناءً على تعليمات وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، تسريع اتخاذ موقف موحد وصارم للدول الأعضاء الـ28 من شأنه أن يدعم فتح تحقيق أممي حول القصفK الذي طال مركزاً لإيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء، بالعاصمة الليبية طرابلس.

وسبق ذلك إعلان الاتحاد الاوروبي في بيان، عن إنضمامه إلى “دعوة الأمم المتحدة بوجوب إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدذكرت في وقت سابق الأربعاء أن “القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء والذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصا منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة”، منوهة بأنها “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء، الذي يُحتجز فيه قرابة 600 مهاجر”.

ورأى الممثل الخاص للأمين العام، رئيس البعثة، غسان سلامه “إن هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى”، داعيا المجتمع الدولي لـ”إدانة هذه الجريمة وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية بما يناقض، وبشكل صارخ، القانون الإنساني الدولي وأبسط الأعراف والقيم الانسانية.”