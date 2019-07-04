بوتين للبابا: شكراً للوقت الذي خصصته لي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبابا فرنسيس: “شكراً لك على الوقت الذي خصصته لي، لقد كان حديثنا ذا ثقل ومثير للاهتمام”.

هذه هي الكلمات التي وجهها الرئيس الروسي إلى البابا في نهاية اللقاء المغلق في مبنى المكتبة الرسولية، والذي استمر لمدة ساعة تقريبًا.

وقال بيان فاتيكاني إنه “وقت تبادل الهدايا، قدم زعيم الكرملين للبابا، نسخة أولى لفيلم “خطيئة مايكل أنجلو”، الذي يتحث عن شخصية الرسام الإيطالي، للمخرج الروسي الكبير أندريه كونكالوفيسكيتش، مذكرا البابا بأنه “أحد أشهر مخرجينا”.

كما قدم الرئيس الروسي لبيرغوليو، أيقونة للقديسين بطرس وبولس أيضا، وقال: “أنتم تحتفلون بهما يوم 29 حزيران/يونيو، بينما نحتفل نحن في 12 تموز/يوليو”.