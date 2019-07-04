منظمة إنقاذ إيطالية: نتجه لنجدة في قارب هجرة في خطر بعرض المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال منظمة إنسانية إيطالية غير حكومية، تنشط بمجال إنقاذ المهاجرين إنها تتجه لنجدة قارب هجرة يواجه مخاطر في عرض البحر المتوسط.

وكتبت شبكة (Mediterranean Saving Humans) للجمعيات الإيطالية التي تراقب منطقة وسط البحر المتوسط عبر سفينتها (أليكس)، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “إن سفينتنا تتجه نحو قارب مطاطي يواجه صعوبات، ويحمل على متنه 55 شخصًا، بينهم 11 امرأة (إحداهن حامل) و4 أطفال”.

وذكرت الشبكة الإنسانية أن “مركز عمليات البحث والإتقاذ في روما ردا علينا للتو بالقول إن خفر السواحل الليبي ينسق عملية الإنقاذ وهو بصدد إرسال زورق دورية تابع له”. واختتمت مبينة أن هؤلاء “يجب أن يتم إنقاذهم لا إعادتهم الى ليبيا”.