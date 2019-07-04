رئيس وزارء إيطاليا يعزي بوتين بضحايا حادث الغواصة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين لوفاة البحارة الـ14 الذين فقدوا أرواحهم في الحادث الذي وقع للغواصة العسكرية الروسية التي شبت فيها النيران يوم الاثنين الماضي في بحر بارنتس.

هذا وقد وصل الرئيس الروسي متأخراً لمدة ساعة ونصف تقريبا مقارنة بالبرنامج المقرر، لزيارة قصر الحكومة (كيجي) للقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وقبيل اللقاء، تم تفتيش حرس الشرف في فناء القصر الذي يضم مقر الحكومة الإيطالية.

وقال بيان لقصر (كيجي)، إنه “مباشرة بعد الاجتماع بين كونتي وزعيم الكرملين، من المتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك، يعقبه موعد في وزارة الخارجية لأجل المنتدى الإيطالي الروسي”.

هذا وتستمر زيارة بوتين لروما لحوالي عشر ساعات، تنتهي في مقر مجلس الشيوخ (فيلا ماداما)، حيث يقدم رئيس الوزراء كونتي مأدبة عشاء على شرف بوتين، يحضرها نائباه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، مع وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي أيضًا.