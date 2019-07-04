إيطاليا وروسيا: من الخطأ تعليق المعاهدات النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت إيطاليا والإتحاد الروسي عن “قلق مشترك بشأن تجميد المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية”.

وخلال اللقاء الذي جمع في مقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي)، رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، تمت الإشارة الى أن “هذا الاعتبار يرتبط بالضرورة التي تم التأكيد مرارا وتكرارا من قبل رئيس الدولة الإيطالية، والتي تتمثل بعدم التخلي عن نهج متعدد الأطراف فيما يتعلق بالقضايا الدولية”.

وأبرز بيان لقصر الرئاسة الإيطالية، أنه تم “التأكيد على العلاقات الثنائية بين إيطاليا وروسيا التي تبقى ممتازة”، ومع ذلك “فإن هذا الوضع يندرج في سياق البرود العام في العلاقات بين روسيا والغرب، والذي نشأ عن التقييمات المختلفة للوضع في أوكرانيا، الذي توّج بالعقوبات المفروضة على موسكو”.