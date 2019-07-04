بوتين: تدخّل الناتو في ليبيا دمّر البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهاماته الموجهة ضد حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتسبب بالفوضى في ليبيا.

وفي مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بمقر الحكومة في روما، قصر (كيجي)، أضاف الرئيس بوتين “أود أن أذكر بالسبب الذي أدى الى بدء كل شيء، وبمن دمّر الدولة الليبية، لقد كان قرارًا من قبل الناتو”.

وذّكر رئيس الإتحاد الروسي بأن “الطائرات المقاتلة الأوروبية قصفت ليبيا، وقد دُمِّرت الدولة، وها نحن نشهد الفوضى والصراع بين مختلف الجماعات العسكرية وشبه العسكرية”.

وأشار بوتين الى أن روسيا “يجب ألا يكون لها دوراً تنظيمياً حاسماً”، بل “يجب علينا أن نطلب إعادة البناء من قبل أولئك الذين دمروا البلاد”. واستدرك القول “لا نريد أن نبقى على الهامش، لكننا لا نريد ولوج الساحة أولاً”، واختتم مؤكداً أن موسكو “تدعم كلاً من السرّاج وحفتر”، في ليبيا.