الرئيس الروسي: بحثنا والفاتيكان مسألة الدفاع عن مسيحيي الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ناقشنا مع البابا فرنسيس بعض مشاكل الأجندة الدولية، العلاقات بين روسيا والفاتيكان، التعليم والصحة وكذلك مشاكل الدفاع عن السكان المسيحيين في الشرق الأوسط”.

وفي مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بمقر الحكومة في روما، قصر (كيجي)، مساء أمس، أكد الرئيس بوتين أن الموقفين الروسي والفاتيكاني “يتماشيان مع الحوار بين الأديان”.

وأضاف زعيم الكرملين “لقد تحدثنا أيضا عن العلاقات بين روسيا والكرسي الرسولي”، بما في ذلك “الجانب الروحي والوحدوي”، في إشارة الى الوحدة بين الكنيستين الكاثوليكية والأثوذكسية.