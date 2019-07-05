اسرائيل تعلن تسهيلات جديدة لقطاع غزة لتتبيت التهدئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اعلنت اسرائيل سلسلة من التسهيلات الجديدة للفلسطينيين في قطاع غزة في محاولة لتثبيت التهدئة في القطاع.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن الحكومة الاسرائيلية “ازالت 18 صنفا من قائمة السلع التي كان محظورا إدخالها منذ سنين، ومن مجملها أسمدة زراعية، وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب الصيد الكبيرة”.

وأضافت “كما مُنحت تأشيرات دخول لتجار غزيين تفوق أعمارهم الـ25 عاما، وتمت زيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل ليبلغ خمسة الاف”.

وتابعت “كما تم ايضا توسيع أنواع السلع التي يمكن تصديرها من القطاع الى إسرائيل والضفة الغربية والخارج”.

واشارت الى انه “تم تقديم هذه التسهيلات في إطار الجهود الساعية لتسوية مع حركة (حماس)، لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع”.