وزير داخلية إيطاليا: سعي لاعادة الاستقرار الى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “نحن نعمل على استعادة الاستقرار”، في ليبيا بعد أن اعلنت سلطات طرابلس إمكانية فتح المراكز التي يلقى المهاجرون مأوى فيها.

وأضاف وزير الداخلية في تصريحات إذاعية الجمعة، “أنا واثق”، من النجاح في هذا المسعى.

وكان اهتماماً مشتركاً بالحرب الأهلية في ليبيا، قد برز خلال لقاء رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس بمقر الرئاسة في روما.

وقال بيان لديوان الرئاسة الإيطالي إن “المخاوف (من الأحداث الليبية) تعود في المقام الأول أيضا، إلى عودة ظهور الإرهاب، الذي تم هزمه في سورية أصلاً”.