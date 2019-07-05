شبكة إنسانية إيطالية: حظر رسوّ سفينتنا غير قانوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – “المرسوم الأمني ـ مكرر، غير شرعي، لأنه لا يمكن تطبيقه على سفينة نفذت عملية إنقاذ لحماية حياة أشخاص في عرض البحر”، ولأنه “لا يمكن حظر دخول سفينة تحمل العلم الإيطالي إلى مياه بلادها”.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد وقعّ مساء أمس، أمر منع رسوّ السفينة (أليكس) التابعة لشبكة (Mediterranea Saving Humans) للجمعيات الإيطالية التي تراقب منطقة وسط البحر المتوسط وتعنى بإنقاذ المهاجرين، بالإجماع مع نظيريه في وزارتي الدفاع والنقل

وكتبت شبكة الجمعيات غير الحكومية الإيطالية في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “نحن الآن عند حدود المياه الإقليمية الإيطالية في انتظار تحديد ميناء آمن لنا لنقل الـ54 شخصًا الذي تم إنقاذهم من قِبل سفينتنا (أليكس) وبأسرع وقت ممكن”، وذلك “قبل أن يصبح الموقف على متن السفينة لا يمكن إحتماله”.

في السياق ذاته، غرّدت المتحدثة باسم الشبكة أليساندرا شوربا، المتواجدة على متن السفينة، أن المنصة الإنسانية الإيطالية “مستعدة لإنزال الأشخاص الـ54 في مالطا”.

وأشارت شوربا الى أنه “يكفي أن يقوم خفر السواحل المالطي والإيطالي بتنظيم نقل المهاجرين من مياه لامبيدوزا إلى ميناء لا فاليتا على متن قوارب الدورية الخاصة بهم”. وخلصت إلى القول “تعالوا لأخذ المهاجرين وجعلنا نشعر بالامتنان لمالطا لإستعدادها”، لكن “سفينة (أليكس) الشراعية غير قادرة على الإبحار لأكثر من مائة ميل”.