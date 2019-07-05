المفوضية الأوروبية: تدابير بينية لحل مشكلة السفينة أليكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها تراقب وتتابع كل عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في معرض تعليق المتحدثة باسم المفوضية على قضية السفينة (أليكس) التابعة لمنظمات أهلية إيطالية، والتي أنقذت حوالي 55 مهاجراً في عرض البحر.

وأشارت ناتاشا برتود إلى أن المفوضية علمت أن هناك تدابير خاصة اتخذت بين إيطاليا ومالطا لحل مشكلة السفينة.

وأوضحت برتود انها لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل، “ولكننا جاهزون دائماً لتقديم المساعدة والتنسيق”، حسب كلامها.

ولم تعلق المتحدثة على الجدل القائم بين المنظمة الأهلية والحكومة الإيطالية بشأن قانونية قرار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، منع السفينة من الرسو في موانئ بلاده.

وتأتي قضية (أليكس) لتزيد من حدة المواجهة بين سالفيني والمنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط.